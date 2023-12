Montag, 18 Dezember 2023 | 51.352

Die Rechte der Menschen und ... der Artenschutz bzw Naturschutz ...

grad fährt wieder ein kilometerlanger Demonstrationskonvoi der Landwirte ...

mit Pauken und Trompeten hier vorbei ...



das Demonstrationsrecht ist kein Ausgleich für die völlig hirnverbrannte Politik ...

dieser geisteskranken Idioten in der gewaltengeteilten Führung des Staates ...



*



es ist immer wieder erstaunlich … daß über alles geredet aber nichts getan wird …

möglicherweise einfach deshalb … weil zu lange geredet wird …



beispielsweise dauern machen Konferenzen nur deshalb so lange ...

weil zwar schon alles gesagt ist … aber noch nicht von jedem …



wobei die Defizite sich praktisch verdoppeln und addieren wenn nicht potenzieren …

beispielsweise beim so genannten Artenschutz ...



es gibt fast nichts … was Menschen aktuell nicht unter den Arten oder Natur Schutz stellen

außer sich selbst … also der Art Mensch und seinem unmittelbaren Lebensumfeld …



bei den Kriegen in der Ukra-ine oder im Gaza … Hinrichtungen im Iran etc etc …

denkt doch kein Mensch an den Schutz der Natur oder gar der Art Mensch…



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Leistung Führung ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Orientierungslosigkeit Bodenlosigkeit ...







