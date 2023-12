Sonntag, 17 Dezember 2023 | 50.351

Die Rechte der Menschen und ...

die Ausstellung 'The Great Repair' ...

dieses Bewußtsein … ‘Zero Waste’ hat sich inzwischen in fast allen Bereichen …

und auf fast allen Ebenen etabliert … bloß nicht in der Politik …



in der Berliner Akademie der Künste läuft zur Zeit eine Ausstellung … die zeigt …

wie sich Zero Waste als Gestaltungsprinzip darstellt …



wie das erfahrbar und greifbar wird … daß etwas nicht nur wieder repariert ist …

sondern daß auch die Idee dahinter erkennbar wird …



das fängt schon beim Akademie-Gebäude an und erstreckt sich auf die Räume der Pflege

die Orte der Instandhaltung und Instandsetzung … das Prinzip einer ‘Wiedervereinigung’



bis 14 Januar 2024 … Hanseatenweg 10 … Berlin-Tiergarten …

www.archplus.net/the-great-repair ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Würger ...

geo cosmo astro metro strato politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abbruch Dammbruch Mastundschotbruch ...







