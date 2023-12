Freitag, 15 Dezember 2023 | 50.349

Die Rechte der Menschen und ...

das Wiederverwendbare bzw unbegrenzt Haltbare ...

die neueste Idee ist also … nichts mehr wegzuwerfen … nichts verkommen zu lassen …

sondern ggfls alles zu reparieren / zu renovieren / wiederaufzubereiten etc …



alles dafür zu tun … damit man etwas immer weiter verwenden kann …

es immer wieder aufzumöbeln … aufzufrischen …



wenn man das konsequent weiterdenkt … müßte das was für alte Geräte gilt …

für alte Autos oder alte Häuser etc auch für alte Menschen gelten …



das sind ja herrliche Aussichten … könnte man sagen …

das Alter wird relativ … die Menschen werden zwar nach wie vor immer älter …



aber es stirbt niemand mehr … was da allein an Beerdigungskosten gespart wird ...

an Landflächen für Gräber … das könnte die Kosten der Wiederaufbereitung decken



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa EZB / die Frankfurter Europäische Zentralbank FEZ ...



die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Vorsorge Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Tod ...







