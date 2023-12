Donnerstag, 14 Dezember 2023 | 50.348

Die Rechte der Menschen und ...

die Zero-Waste-Strategie ...

man stelle sich das mal vor … da wird das Rad erfunden … und keiner will es haben …

unvorstellbar … ich weiß …



seltsamerweise ist das bei anderen Dingen ähnlicher Art aber genau so …

zumindest teilweise …



denn was fürs Gemüse-schälen oder Baum-sägen gilt ...

gilt ja entsprechend auch für menschliche Beziehungen …



auch da könnte man ja sagen … wenn etwas in die Brüche geht …

weiter dran arbeiten und reparieren … statt trennen und neue Partner …



oder gar Koalitionen … zu dritt viert fünft und was des Schwachsinns alles mehr ist …

was dem gegenüber gängige Praxis ist … ist völlig absurd bzw eben reiner Schwachsinn



*



das Politische Konzert ...

das Zentral Bänkerische Europa EZB / Die Frankfurter Europäische Zentralbank FEZ ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Vorsorge Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Tod ...







