Donnerstag, 21 September 2023 | 38.264

Die Menschenrechte und ...

das alte Rom ...

m alten Rom … das war vor der Zeit … als man anfing daran zu glauben …

daß ‘der Weg das Ziel ist’ …



gab es nur zwei Wahrheiten …

wenn auch ebenfalls ganz anders als Hannah Arendt’s ‘Wahrheit gibt es nur zu Zweien’ ...



(1) alle Wege führen nach Rom / zum Ziel …

(2) Roma locuta causa finita / wenn alle Wege nach Rom blockiert sidn geht eh nichts mehr …



in diesen beiden Sätzen … im entsprechend übertragenen Sinne … spiegelt sich die ganze Tragik

der so genannten Politik Angela Merkels … wenn man so will …



das heißt wenn man es nicht doch als das sieht was es de facto ist … als Ausdruck ihrer kriminellen Veranlagung

und ihres absoluten unbedingten Willens zur absichtlichen absichtsvollen Zerstörung ...



‘alle Wege führen nach Rom heißt’ … zu Beginn ihrer Regierungszeit gab es noch alle Möglichkeiten zur Herstellung verfassungsmäßiger Ordnung … zum Betreiben sinnvoller erfolgreicher Politik ...



‘Roma locuta causa finita’ heißt … am Ende ihrer Regierungszeit sind in allen Politikbereichen

die Möglichkeiten derart erschöpft … daß es nicht mal mehr Ziele gibt … es ist einfach alles tot ...







