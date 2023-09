Mittwoch, 20 September 2023 | 38.263

Die Menschenrechte und ...

das Handgreiflichkeitsrecht der Polizei ... ...

die Polizei wendet völlig ungeniert so genannte Schmerzgriffe an ...

um Demonstranten unnachsichtig von der Straße zu tragen ...



bzw wie sie sagen um zu verhindern ...

daß Demonstranten 'ihre Arbeit' (???) behindern ...



das ist aber genau das ... was schon mit Herlmut Kohl hätte geschehen müssen ...

erst recht dann mit Gerhard Schröder ... der schon unbedingt hätte verhindert werden müssen



ganz besonders dann aber Angela Merkel ... statt dessen wird sie gelobhudelt wie es nur geht ...

und kriegt einen Ehrendoktor nach dem anderen ... (???) ...



und wenn man nicht endlich wenigstens bei Olaf Scholz anfängt die Daumenschruben anzulegen ...

ist Deutschland / ist Europa / ist die Welt nicht mehr zu retten ...







