Sonntag, 17 September 2023

Tag der Demokratie ...

als ob das reichen würde ...

es gibt so genannte ‘Experten’ … oder wie ich das jetzt nennen soll …

die reduzieren den Begriff der Demokratie auf das Wissen / 'Wissen schafft Demokratie' ...



tut mir leid … Wissen allein schafft eben keine Demokratie …

sondern allenfalls … wer nicht nur das Wissen hat …



sondern auch den Willen … entsprechend zu handeln und sich zu verhalten ...

und selbst dann bedarf es noch der entscheidenden dritten Komponente … der Potenz ...



s. der Geist ist willig doch das Fleisch ist schwach ...

m.a.W. Demokratie funktioniert nur nach dem Prinzip des einverständlichen Geschlechtsverkehrs ...



was dabei die Liebe bewirkt … ist bei der Demokratie Erziehung / Bildung / Kultur ...

die vermittelt werden müssen !!! …



womit wir wieder am Anfang sind … bei der Verantwortung desjenigen wmd …

der diese drei Dinge hat … Wissen / Willen / Potenz …



und dabei wiederum reicht es nicht und nützt sie nichts …

diese so genannte demokratische Legitimation ...



vor allem nützt es nichts … alle paar Jahre mal zu wählen ...

und dann auch noch quantitativ gleichberechtigt … ohne jede qualitative Komponente …



da wird noch ebenso absichtlich wie absichtsvoll die Demokratie untergraben …

aus reinen Machtinteressen und Gewinninteressen …



Demokratie ist ein ständiger ein permanenter ein täglicher Prozeß …

wie abends die Küche / die Wohnung / das Bureau aufräumen und saubermachen …



wir haben es geschafft … Flugzeuge so sicher zu machen und zu betreiben …

daß praktisch kein Flieger mehr einfach so vom Himmel fällt …



ganz abgesehen von den Weltraum-expeditionen … mit anderen Worten … das Wissen ist doch da ...

wenn es nicht sogar so ist … daß hier auch Wille und Potenz dazukommen ...



und solange wir nicht anfangen das auch auf die Demokratie / aufs Regieren zu übertragen …

wird das nie was werden … mit dem Frieden und der Freiheit und der Gerechtigkeit ...







