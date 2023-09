Samstag, 16 September 2023 | 37.259

Menschenrechte ...

Lebensrechte ...

offensichtlich körperlich behinderte Menschen sagen bekanntlich über sich selbst …

wir ‘sind’ nicht behindert sondern wir ‘werden’ behindert …



und ebenso offensichtlich geistig und seelisch behinderte Politiker tun so …

als sei das so eine Art Galgenhumor …



mit dem sich diese Mitbürger gewissermaßen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen …

in den sie von der Politik ...



nicht zuletzt aber auch von der von den einschlägigen Medien beherrschte …

kontrollierte gesteuerte gelenkte geleitete geführte Öffentlichkeit stößt ...



also die Allgemeinheit … um nicht zu sagen das ‘gemeine’ Volk

daran haben … wie beim Klimaschutz … auch weltweite Initiativen bisher nichts verändert …



es sieht so aus … als sei gerade die aufopfernde aufreibende Pflege von Eltern und Betreuern

behinderter Kinder …



eine Art Lebens- und ArbeitsVersicherung für völlig hirnverbrannte Politiker …

wie wir sie seit Helmut Kohl und Gerhard Schröder … insbesondere Angela Merkel haben ..



s.u.a. Bundesverband behinderter Pflegekinder e.V. ...

www.bbpflegekinder.de ...







