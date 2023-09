Mittwoch, 13 September 2023 | 37.256

apropos Nachhaltigkeit ...

Diversität / Klimaschutz / Umweltschutz / Verbraucherschutz

also wenn man … zum Beispiel … sich von der Hertie Stiftung beraten lassen will …

die beraten ja auch nicht jeden …



dann muß man zur Zielgruppe gehören …

das heißt man muß als Organisation für den angebotenen Service die richtige Größe haben ...



und man muß im Handeln und Verhalten eine konkrete Alternative haben …

den angebotenen Service auch nutzen und umsetzen zu können …



und es darf auch nicht so sein … daß man eigentlich andere Probleme hat …

als nun ausgerechnet Nachhaltigkeit zu seinem Hobby zu machen …



und so … ungefähr … ist das auch mit der Beratungsleistung von Felix Scheib …

wobei Felix Scheib wahrscheinlich näher am jeweiligen Problem ist als die Hertie Stiftung ...



wie schwierig das alles ist sieht man an der Rede von Ursula von der Leyen …

Felix Scheib könnte da also weiterhelfen … felix.scheib@t-online.de ...







