Die Rechte der Menschen und ...

die Sprachen der Menschen ...

es gibt viele Begriffe der Alltagssprache … die sich zwar auf gut deutsch hinreichend

erklärend ausdrücken lassen … aber nicht so schön wie auf ausländisch …



zur Zeit ist um Beispiel viel davon die Rede …

daß bei jeglicher Arbeit und Produktion jeglicher Abfall vemieden werden …



oder zumindest weiter verarbeitet soll … wenn er sich schon nicht vermeiden läßt …

wenn man also sagen würde … ‘Null-Abfall-Strategie’ wüßte jeder was gemeint ist ...



inzwischen hat sich jedoch auch im offiziellen Sprachgebrauch eingebürgert …

von einer ‘Zero-Waste-Strategie’ zu sprechen …



das gleicht sich bis zu einem gewissen Grad dadurch wieder aus …

daß das umgekehrt auch in anderen Sprachen gilt … die lieber deutsche Begriffe verwenden



*



