Die Rechte der Menschen und ...

die Qualität der Politiker ...

da ist immer wieder von den einschlägig interessierten Kräften und Kreisen bewundernd ...

zum Beispiel von den so genannten ‘demokratischen Parteien’ die Rede …



im Gegensatz zu Parteien die anscheinend nicht demokratisch oder gar undemokratisch sind

und die man deshalb nicht wählen / denen man nicht vertrauen dürfte etc und so weiter ...



nun ist ‘demokratisch' bekanntlich ein Auswahl'verfahrens'begriff …

und kein Qualitätsnegriff … was soll also der Quatsch ???



nichts als Augenwischerei und die Leute hinters Licht führen ...

ungerechtfertigte Bereicherung soweit nicht ganz klares kriminelles Verhalten …



bekannt ist daß die unterschiedlichsten Bürger gegenüber der Demokratie Vorbehalte haben

was ganz einfach daran liegt … daß die Demokratie zu den Dingen gehört …



die von kriminellen Elementen ebenso brutalstmöglich wie unauffälig bzw unverdächtig

ausgenutzt und ausgebeutet werden (können) ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere armen die Brexit-geschädigten Briten ...



das Politische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... geistig seelisch körperliche Armut Aussterben Apokalypse ...







