Samstag, 09 Dezember 2023 | 49.343

Die Rechte der Menschen und ...

der Anfang der Welt ...

acht Milliarden Menschen leben zur Zeit auf diesem Planeten ...

und das hat sich aus kleinsten Anfängen so entwickelt ...



zwei Menschen haben irgend wann damit angefangen ...

und dann kam buchstäblich einer zum anderen wmd ...



und prompt wurde auch gleich einer ermordet ...

kaum daß er richtig erwachsen war ...man kann sich kaum vorstellen ...



wie das alles funktioniert mit all den Lebewesen auf der Erde ...

aber man kann mal unter die Rinde eines schon ein bißchen morschen Baumes gucken



das leben zwar nicht Milliarden ... aber Millionen von Kleinlebewesen ...

auf engstem Raum ...



und das sieht dann ungefähr so aus ...

wie wenn man aus einer Weltraumkapsel auf die Erde guckt ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten ...

Hinduisten Shintoisten Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Behandlung Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Mißhandlung Tod ...







