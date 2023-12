Mittwoch, 06 Dezember 2023 | 49.340

Die Rechte der Menschen ... Nikolaus ... Bildung und Ausbildung ...

Fortbildung und Weiterbildung ...

wenn einer ne gute Ausbildung hat …

dann weiß er ne ganze Menge von einem bestimmten Gebiet …



und wenn er sich dann auf ein bestimmtes Fach spezialisiert …

dann weiß er mehr von einem etwas kleineren Gebiet … dafür wird er promoviert …



und wenn er sich dann noch weiter spezialisiert …

dann weiß er noch mehr von immer weniger … und wird habilitiert …



tendenziell wissen die Leute also Alles von Nichts ...

so etwa kommt es … daß man professoral gleichsetzt mit entrückt realitätsfern weltfremd ...



bzw so kommt es … daß die Leute die eigentlich am meisten wissen wenn nicht am besten…

sch um die Kriege und Epidemien und die sonst großen Probleme der Welt nicht kümmern ...



*



