Dienstag, 05 Dezember 2023 | 49.339

Die Rechte der Menschen ...

die Natur hält sich auf wunderbare Weise in einem Gleichgewicht ...

praktisch in jeder der vorhandenen Arten und Formen ...



ein Wald ist ja nicht einfach ein Wald ... oder gar einfach nur Holz ...

der Wald lebt nicht nur selbst sondern im Wald leben Tierer ...



der Wald ist also Lebensraum für Tiere ... große und kleine und allerkleinste ...

Nahrungskette und Wanderwege ... Spiel und Spaß ...



aber auch Kampf auf Leben und Tod ...

jedes Stückchen Wald ist ein Universum für sich ...



man könnte fast sagen ...

das was für die Menschen die Bureautürme ist für die Tiere der Wald ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarrische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit-geschädigten Briten ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... geistig seelisch körperliche Armut Aussterben Apokalypse ...







