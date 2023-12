Montag, 04 Dezember 2023 | 49.338

Die Rechte der Menschen ...

Ausgleich und Gleichgewicht ...... 49. Woche ...

diese unsere gute alte (!) Erde ...

wie alt sie wirklich ist ... darüber gibt es bis jetzt nur Vermutungen Spekulationen ...



sie befindet sich aber nach wie vor in einem eigendynamischen Gleichgewicht ...

bzw gleicht jeden Verlust sofort wieder aus ...



wenn beispielsweise ein Kirschbaum verloren geht ...

dann wird das dadurch ausgeglichen ...



daß tausend Kirschkerne im Boden versinken und zu neuen Kirschbäumen werden ...

und in diesem Verhältnis müßte man also sehen ...



was zu tun ist ... wenn der Mensch ebenso mutwillig wie gedankenlos Natur zerstört ...

und man sich dann um die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts sorgt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Engagement Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Hoffnungslosigkeit Sinnlosigkeit ...







