Die Rechte der Menschen und ...

die Nachhaltigkeit / Sustainability ...

Nachhaltigkeit ist seit Längerem ein beliebtes Schlagwort der Politik ...

nachhaltig soll alles sein .. Wirtschaft Produktion Handel Transport etc etc ...



nur für sich selbst ... eben für die Politik als solche ...

haben die Politiker die Nachhaltigkeit noch nicht entdeckt ...



da wird nach wie vor ohne Rücksicht auf was es nur gibt ...

geschweige Verluste welcher Art auch immer ...



wie sagt man ... nichts ist umsonst ... nicht mal der Tod ...

denn der kostet das Leben ...



und nichts ist teurer als Krieg ...

denn der kostet den Frieden ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Be-handlung Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Miß-handlung Tod ...







