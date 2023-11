Mittwoch, 29 November 2023 | 48.333

Die Rechte der Menschen und ...

das Wesen der Demokratie ...

Hannah Arandt sagt ... Wahrheit gibt es nur zu Tweien ...

die FDP sagt ... 'Wahre' Solidarität mit Israel gibt es nur wenn ...



Israelhass Antisemitismus Terrorunterstützung etc ...

keinen Platz in Deutschland haben ...



das ist also wie 'Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass' ...

und damit das Gegenteil von Solidarität ...



und überhaupt ... die so genannten Freien Demokraten ...

die im Grunde genommen diese Etiketten nur so vor sich hertragen ...



im Grunde genommen aber weder frei sind noch Demokratien ...

da helfen auch die 'Freibriefe' nicht weiter ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea 'Mutti' ... Merkel Ferkel Werkel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen