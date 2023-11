Dienstag, 28 November 2023 | 48.332

Die Rechte der Menschen ...

die Stärken der Frauen ...

Tatsache ist ... daß Männer vielfach eine dominante Rolle spielen ...

als wärs das Natürlichste von der Welt ...



das ist natürlich eine lange Geschichte ...

die anfangs vielleicht noch einen gewissen Sinn machte ...



inzwischen aber doch längst überholt ist ...

und nicht nur im Sinne der Kausalität ...



der so genannte 'Kleine Unterschied ist doch heutzutage ein ganz anderer ...

und dominierend ist heutzutage gerade der große Unterschied ...



Frauen können längst praktisch alles was Männer können ...

aber Männer nach wie vor nicht alles was Frauen können ...



teilweise brauchen Frauen spezielle Hilfsmittel ...

aber auch Männer stoßen irgendwo an ihre Grenzen und kommen ohne nicht weiter ...



gleichwohl können Männer auch mit den tollsten Hilfsmittel nicht das ...

was Frauen können ...



daß man diesem Aspekt nicht endlich Rechnung trägt ...

daran liegt es wohl ... daß wir mit der Menschhietsgeschichte nicht weiterkommen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit-geschädigten Briten ...



das Po-litische Thema ...Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothera Merkel ... geistig seelisch körperliche Armut Aussterben Apokalype ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen