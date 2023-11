Montag, 27 November 2023 | 48.331

Die Rechte der Menschen ...

und der Rubicon ...

zu Caesars Zeiten wars der Rubicon ...

den zu überschreiten krieg bedeutete ... einen traditionellen Krieg ...



heutzutage sind es Rote Linien ... was zwar auch Krieg bedeutet ...

aber auf Neuland ... in jeder Beziehung ...



und die eigentliche Gefahr geht nicht von denjenigen aus ... die 'überschreiten' ...

sondern von denjenigen ... die sich das nicht gefallen lassen wollen ...



die Dilettanten in unseren Kanzler- und Präsidenten-ämtern ...

gehen also ebenso sinn- wie hirn-los Risiken ein ...



die nicht bekannt ... nicht mal erkennbar sind ...

geschweige berechenbar ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Engagement Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Hoffnungslosigkeit Sinnlosigkeit ...







