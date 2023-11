Sonntag, 26 November 2023 | 47.330

Die Rechte der Menschen und ...

Humor ist wenn man trotzdem lacht ...

typisch schwachsinnig idiotisch kriminelll auf Seiten Olaf Scholz und Konsorten ist

daß es zwar Forderungen nach einem Moratorium für den Abriß von Gebäuden gibt ...



aber nicht für den Verzicht auf die Tötung von Menschen ...

durch Kriege etc en gros oder gar durch Hinrichtungen etc en detail ...



*



aller guten Dinge sind immer drei ...

damit das als Ganzes funktionieren kann ...



also zum Beispiel Glaube Liebe Hoffnung ...

Glaube allein nützt ja nichts ... es muß noch irgend was dazu kommen ...



zum Beispiel Liebe ...

wenn man glaubt ... den oder die Richtige gefunden zu haben ...



und dann die Hoffnung dazu kommt ... möglichst guter Hoffnung zu werden ...

woran man sieht ... daß das selbst mit der Hoffnung so ne Sache ist ...



sogar die Bibel ist da nicht stimmig in sich ...

einmal heißt es ... 'am Anfang war das Wort' ...



an anderer Stelle heißt es ...

'am Anfang schuf Gott Himmel und Erde / Land und Wasser / Tag und Nacht ...



und dann erst den Menschen ... Mann und Frau und Kind ...

und dann noch'n Kind .... einen Bruder ...



aber das war dann schon wieder einer zuviel ...

prompt hat dann der eine den anderen erschlagen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger ... Welten Würger ...

geo - cosmo - astro - metro - strato - politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abbruch Dammbruch Mastundschotbruch ...







