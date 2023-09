Sonntag, 10 September 2023 | 36.253

Die Rechte der Menschen ...

was die Katholische Kirche ... bzw deren 'Führer' ... md / männlich divers ...

das Weibliche existiert für katholische Führung bekanntlich nicht ...



was also diese Päpste aus dem Christentum bzw der Botschaft Jesu Christi gemacht haben ...

entspricht spiegelbildlich ... also rückwärts ... genau der Entwicklung ...



die die Juden dahin gebracht hat ...

Jesus Christus ans Kreuz zu nageln ...



das heißt die Entwicklung von Judentum und Katholikentum ...

verläft ab ovo ... also seit dem Tod Jesu Christi ...



auf nicht nur arglose völlig sinnlose sondern abwegige konkret schädliche Weise ...

ebenso parallel wie paradox ...







