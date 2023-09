Sonntag, 03 September 2023 | 35.246

Die Rechte der Menschen und ...

das intellektuelle Vakuum der Politiker ...

mein Gott was sind das alles für Idioten ...

diese Olaf Scholz und Konsorten ...



es ist unfaßbar ... daß die Manager der so genannten freien Welt ...

obwohl sie technisch dazu in der Lage wären ...



geistig nicht bereit sind ... die Manager der anderen Welt in die Schranken zu weisen ...

zu Lasten des Fortbestands allen Lebens auf dieser unserer Mutter Erde ...



wenn im Tierreich ein Männchen mit durchdringendem Geheul durch die Wälder streift ...

heißt das ... er ist auf fried-'liebender' Partnersuche ...



wenn Putin et al mit ihrem Imponiergehabe auftrumpfen ...

suchen sie Ihresgleichen und das heißt ... es gibt Krieg ...







