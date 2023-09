Samstag, 02 September 2023 | 35.245

VMF ... Verband Medizinischer Fachberufe ...

rot geld grün ... schwärzer geht's nicht ...

bzw links links links … rechter geht’s nicht ...

oder evangelisch katholisch jüdisch … gottloser geht’s nicht ...



das Problem ist … daß es keine 'Politischen' Fachberufe gibt … geschweige einen (Bundes)Verband

bzw daß der Begriff ‘politisch’ nicht gleichbedeutend ist wie ‘medizinisch’ ...



bei dem Begriff ‘medizinisch’ dreht es sich immer um die Gesundheit der Menschen …

bei dem Begriff ‘politisch’ aber nie um das Wohl der Bürger …



sondern immer nur um das persönliche Wohl dieser so genannten Politiker …

die ausschließlich an sich selbst denken …



nach dem Prinzip … der bave Mann denkt an sich (!) … selbst zuletzt …

die ‘polis’ / die Stadt / geschweige der Staat … sind den Politikern völlig Wurscht ...



wie wenn man’m Ochs ins Horn petzt … einem Nashorn oder sonst einem Hornvieh ...

ohne diesen ehrwürdigen göttlichen Geschöpfen zu nahetreten zu wollen …



aber so ist das nunmal mit Demonstrationen gegen diese so genannte Politik ..

so genannter Berufs-Politiker … in einer so genannten Regierung ....



man kann nunmal von Leuten …

die keine hinreichende Erziehung / Bildung / Kultur haben ...



nicht erwarten …

daß sie halbwegs sinnvolle adäquat verfassungsgemäße Politik machen ...



und es liegt nunmal auch in der Natur der Sache daß die Kinder solcher Leute …

das natürlich nicht erkennen begreifen verstehen können ...



und sich gar dagegen auflehnen und wehren …

geschweige gewissermaßen umgekehrt ihre Eltern führen bzw erziehen könnten ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen