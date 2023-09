Freitag, 01 September 2023 | 35.244

Der Politik die Rote Karte zeigen ...

An den Verband medizinischer Fachberufe ...

Liebe Hannelore König …



ich versuche zunächst einfach mal ganz kurz das Eisen zu schmieden solange es heiß ist …

und weil es sich vielleicht doch am nächsten Freitag dem 8. September schon rentieren könnte ...



Sie wollen ‘der Politik die Rote Karte zeigen’ ...

ich kann das ja jetzt in der Kürze der Zeit nicht alles umdrehen …



lassen Sie also mal alles so laufen wie Sie es vorbereitet haben … wir werden dann sehen ...

bzw ich hoffe … daß im weiteren Verlauf Sie sich folgenden Überlegungen öffnen werden …



Sie verfolgen eine völlig ungeeignete Strategie …

(1) … ist ‘die Politik’ der falsche Ansprechpartner …

(2) … ist ‘eine Rote Karte zeigen’ das falsche Mittel …

(3) … ist das kommende Wochenende der falsche Zeitpunkt bzw bereits alles viel zu spät …



bitte … lassen Sie mich versuchen …

das an den folgenden Beipielen zu entfalten zu erklären zu erläutern zu entwickeln ...



(1) … seit Hannah Arendt wissen wir … Wahrheit gibt es nur zu Zweien …

gerade das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit … wenn nicht nur ein Drittel …



denn daran zeigt sich ja … daß ein Ganzes grundsätzlich aus drei Teilen besteht …

die Wahrheit und die Zwei(en) …



mit anderen Worten … um etwas Drittes zu schaffen … sind ‘zwei Andere’ nötig …

um Nachwuchs (1) zu schaffen beispielsweise eine Frau (2) und ein Mann (3) …



das gilt nun nicht nur für die Wahrheit und auch nicht nur für den Nachwuchs …

sondern eben für alles andere auch … Frieden Freiheit Gerechtigkeit Gesetzmäßigkeit etc etc ...



(2) … auch noch als Beispiel vorneweg von wegen Strategie … wenn Putin die Ukra-ine angreift …

dann muß sie sich in erster Linie bzw spontan zunächst mal so gut es geht sofort verteidigen ...



wenn es nicht gelingt einen Angriff sofort und endgültig abzuwehren …

ist das per definitionem kein Angriff mehr sondern eine Kriegserklärung …



daß das kein Angriff sondern eine Kriegserklärung war … war vom ersten Tag an klar …

trotzdem versuchen die Ukra-ine und ihre so genannten Verbündeten praktisch bis heute …



'einen Angriff abzuwehren' … statt halbwegs sinnvoll Krieg zu führen ...

und da lachen ja nun wirklich die Hühner … das ist doch völlig idiotisch …



mit Putin Krieg führen heißt ihn irgend wo angreifen … wo es ihn genau so trifft …

wie sein Angriff auf die Ukraine den Westen ...



mit anderen Worten … man muß doch endlich mal der Tatsache ins Auge sehen …

daß die kleine Ukra-ine …



weder diesen so genannten Angriff dieses übermächtigen Rußlands …

und eines zu allem entschlossenen Putin abwehren geschweige den Krieg gewinnen kann …



jetzt soll also möglichweise vielleicht doch ‘verhandelt’ werden … Putin wird aber in Verhandlungen

freiwllig nicht einen Zentimeter des bereits eroberten Bodens freigeben...



abgesehen davon … daß Putin seinerseits genau diese Strategie bereits verfolgt …

indem er rund um die Welt mit anderen Staatengemeinschaften verhandelt und sie auf seine Seite zieht …



bzw den Kriegsschauplatz Ukra-ine dadurch neutralisiert …

so daß der in seiner Bedeutung immer unwichtiger wird ...



(3) … was bedeutet das alles für Ihr Unternehmen … ‘der Politik die Rote Karte zeigen’ ?

nach dem Prinzip … Wachstum geschweige Nachwuchs gibt es nur zu Zweien ...



nach Lage der Dinge haben Sie doch nicht einfach irgend eine Forderung …

sondern ein ganzes Paket an Forderungen … wenn nicht gar mehrere Pakete ...



um diesen Punkt 1 in unserer Dreifaltigkeit zu bestimmen … müßte man also zunächst mal überlegen ...

wie man diese Vielfalt auf einen gemeinsamen Nenner bringen kann …



also … was ist hier eigentlich Wahrheit/Wachstum/Nachwuchs …

bzw was ist das … was es nur zu Zweien gibt … ???



könnte man also zum Beispiel sagen … es gilt zu verhindern … daß das vor dem Kollaps stehende ...

gesamte ambulante Gesundheitswesen tatsächlich und endgültig kollabiert … (?)



(4) von den Zweien … also den zwei Partnern … die das möglichweise verhindern könnten …

sind Sie der eine …



das heißt … Sie müßten es aufgeben … alleine gegen die Politik zu kämpfen …

das kann Ihnen genau so wenig gelingen wie der Uka-ine ein Sieg gegen Rußland … !!!



es ist doch völlig illusorisch … zu glauben … daß die Ukra-ine allein irgend etwas ausrichten kann …

die Ukraine ist nur zu retten … wenn zwei Partner sich zusammen tun …



und beschließen … die Ukra-ine zu retten …

also so als würden eine Frau und ein Mann beschließen … ein Kind zu machen …



als Mittel zum Zweck fungiert hier in der Regel die Liebe …

um friedlich und einverständlich dieses Ziel zu erreichen …



es ist aber bekannt … daß Frauen auch durch Vergewaltigung schwanger werden .,..

auch Europa kann allein die Ukraine nicht retten …



der einzige praktikable Weg … also der Weg der das Ziel ist …

wäre daß die USA beschließen die Ukraine zu retten …



und sich entweder mit Europa verlieben … um das einverständlich zu regeln …

wobei aber kaum damit zu rechnnen ist … daß ‘Röschen’ das hinkriegt ...



oder sich entschließen … Europa ein bißchen zu vergewaltigen …

um das auch gegen den Willen Europas durchzusetzen ...



was durchaus möglich erschiene … wenn auch ebenfalls etwas schwierig …

weil die USA mehr Angst als Vaterlandsliebe geschwiege Ukra-ine-Liebe haben ...



dieses Scenario auf den Fall VMF / ambulantes Gesundheitswesen übertragen würde heißen …

Sie … liebe Hannelore König … bzw also Ihr Verband …



müßten sich also mal überlegen … welche Rolle Sie in diesem Scenario übernehmen wollen …

das heißt glauben Sie stark genug zu sein …



daß Sie Ihr Problem mit einem u.U. etwas schwächeren Partner lösen können …

oder sehen Sie sich eher selbst in der schwächeren Rolle …



und suchen sich einen Partner … von dem Sie sich … des hehren Zieles wegen …

u.U. auch etwas vergewaltigen lassen würden … wenn Sie nicht einen Weg der Liebe finden ...



es war schließlich schon immer eine Art Privileg der Frauen … daß sie sich unter halbwegs

friedlichen Umständen vorbehalten konnten … wen sie als Vater ihrer Kinder haben wollten ...







