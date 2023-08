Sonntag, 27 August 2023 | 34.239

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht auf Nachhaltigkeit / sustainability ...

‘...und die Erde war wüst und leer … - das muß so kurz nach dem Urknall gewesen sein …

es lag Finsternis auf der Tiefe … - die Gestirne hatten ihre Positionen noch nicht gefunden ...



und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser …’

der dann auch dank göttlicher Intelligenz das Licht einschaltete …



und damit den biblischen Worten ihren tieferen Sinn gab …

‘und Gott sah (!) … daß es gut war' ...



es kann nicht ganz ausgeschlossen werden …

daß es dann auch gleich diesen sprichwörtlichen ‘Rufer in der Wüste’ gab



und die Worte Gottes … ‘es ist nicht gut daß der Mann allein sei ...’

sich auf eben diesen Rufer bezogen ...



Tatsache ist … daß sich diese species allein-stehender ‘Rufer in der Wüste’ …

wenn auch in den vielfältigsten und unterschiedlichsten Formen bis heute erhalten hat …



man müßte also sagen … ‘nachhaltig’ erhalten hat …

womit wir beim Thema an sich wären …



auch wenn sich die Verhältnisse inzwischen fast umgekehrt haben …

denn diejenigen die … praktisch seit der Zeit der autofreien Sonntage …



davon reden … daß sich am Umgang mit unseren planetaren Ressourcen etwas ändern muß ...

sind inzwischen ein wahres Heer … wenn nicht die Mehrheit … die Mehrheit des Geistes (…)



gegenüber denjenigen … die hartnäckig ihre alten und veralteten Positionen verteidigen …

die aber diese andere Mehrheit haben … die Mehrheit der Gewalt (…)



nicht erst seit Friedrich Schiller wissen wir … das Leben ist der Güter höchstes nicht …

der Übel größtes aber ist die Schuld …



die Schuld daran … diese von der göttlichen Schöpfung vorgesehene Nachhaltigkeit

ebenso brutal wie rücksichtslos zu … naja … vergewaltigen ...



der Geist Gottes schwebte über dem Wasser … das ist lange her …

inzwischen schwebt der Un-geist der Menschen nicht nur über dem Wasser …



sondern auch über dem Land … zum Beispiel über den Land-Gerichten …

die jeden Holocaustleugner sofort ins nächste Gefängnis bringen …



die etablierten Klimawandelleugner in den Regierungsämtern

aber nach wie vor völlig ungeschoren herumlaufen und davonkommen lassen ...



obwohl die Experten sich die Finger wundschreiben und den Mund fusselig reden …

um diesen menschengemachten Klimawandel zu brandmarken …



als dringendste humangesamtgesellschaftliche Bedrohung und Herausforderung …

die ein grundsätzliches Nachdenken / Umdenken / Vorausdenken auf weltweiter Ebene erfordert



Wahrheit gibt es bekanntlich nur zu Zweien …

Nachhaltigkeit in Sachen Umwelt gibt es nur auf einer / auf der ganzen weltweiten Ebene ...



und das gehört nun mal zusammen …

daß alles ‘zwei’ Seiten hat … sich aber auf ‘einer’ Ebene abspielt bzw treffen muß ...



es gibt Menschen … die können gut komponieren wie beispielsweise Richard Wagner …

und es gibt Menschen … die können gut malen wie beispielweise Picasso …



und es gibt Menschen … die können gut wirtschaften … um es mal so allgemein zu sagen …

aber es macht einen Unterschied …



ob man die Dinge … also die Dinge die bekanntlich zwei Seiten haben …

aus einem ökonomischen Blickwinkel ‘betrachtet’ …



oder ob man ökonomische Ziele und Prioritäten festlegt und sie gegeneinander ausspielt ...

und dabei wiederum nicht trennt zwischen betrieblicher und volkswirtschaftlicher Ökonomie



bei einem Schiff auf dem Meer bzw erst recht bei einem Flugzeug in der Luft …

wird permanent geprüft … ob es sich in dem vorgesehenen Korridor befindet …



oder ob die Piloten sich besser orientieren müssen ...

höher und nach rechts oder tiefer und nach links oder so ...



Piloten … bzw entsprechend die Kapitäne … tragen die Verantwortung dafür …

daß das Flugzeug mit Passagieren und Fracht heil rauf und wieder runter kommen …



in unserer Verfassung steht …

der Bundeskanzler bestimmt … und trägt dafür die Verantwortung …



und genau das findet in der Politik eben nicht statt …

sondern man stolpert völlig ungeniert von einem Schiffbruch in den anderen ...



schon Richard Wagner hatte erkannt … es geht gar nicht um die Kunst / um Kultur / gar Geist …

sondern es geht ums reine Handwerk … um das Materielle … um den Gelderwerb ...



in unserer Zeit und im Medien-betrieb etc …

geht es gar nicht um guten Ge-brauch und Information geschweige Unterhaltung ...



sondern um den Miß-brauch … es geht darum alles so zu gestalten …

daß die höchstmöglichen Einschaltquoten und Werbeeinnahmen generiert werden …



und last but not least im Politik-betrieb geht es gar nicht darum …

halbwegs sinnvolle menschenwürdige verfassungsgemäße Politik zu machen …



sondern darum … brutale Macht / sinnlose Gewalt / kriminelle Intelligenz so zu disziplinieren

daß das von einer hinreichend großen Zahl von Menschen toleriert wird die daran verdienen ...



womit wir wieder bei Friedrich Schiller wären und bei der Schuld …

bzw am Anfang bei ‘und Gott sah daß es gut war’ …



wir sind nun mal Menschen und nicht Gott …

und wir sehen … daß die Dinge nicht gut sind …



man muß das nicht akzeptieren oder gar goutieren … aber wir müssen damit leben … irgend wie

il faut s’arranger !!! adjustment ist gefragt …



sonst macht doch … aus menschlicher Sicht … die ganze Schöpfung gar keinen Sinn...

Gott sorgt für die Fragen / Schwierigkeiten / Probleme …



die passenden Antworten / Hilfen / Lösungen müssen wir Menschen entwickeln …

sonst gehts doch gar nicht vorwärts …



womit wir letztendlich dann doch auch beim Krieg sind …

insbesondere oder einfach beispielsweise bei dem in der Ukra-ine …



wenn Putin die Ukra-ine rücksichtslos und brutal angreift ...

dann muß man natürlich diesen ‘Angriff’ bestmöglich abwehren …



das Geschehen in der Ukra-ine ist aber längst kein Angriff mehr …

sondern ein veritabler ‘Krieg’ !!! ...



und diese völlig hirnverbannten westlichen Strategen tun immer noch so …

als könnten sie diesen Krieg unter Kontrolle ‘kriegen’ …



als könnten sie diesen Krieg gar gewinnen …

mit Mitteln wie man einen Angriff abwehrt …



wie bereits hinlänglich gesagt …

alles hat ‘zwei’ Seiten … spielt sich aber auf ‘einer’ Ebene ab …



auf dieser Ebene wird aber bisher nur auf einer Seite Krieg geführt …

in der Ukra-ine … Kriegs-schauplatz ist aber eine ‘ganze’ Ebene !!!



die Lage in der Ukra-ine läßt sich also nur beenden … wenn man Rußland irgend wo angreift ...

wo es Herrn Putin ähnlich hart trifft wie den Westen der Angriff auf die Ukra-ine ...



was im persönlichen Bereich die so genannte work/life-balance ist ...

gilt grundsätzlich auch für Ökonomie und Ökologie … für Krieg und Frieden … etc und etc ...



Analyse und Bilanz … assessment and balance … input and output ...

Lebenszyklen in Bezug auf Menschen und Maschinen … Umwelt und Ressourcen ...



zum aktuellen Stand kann man sagen … es gibt in diesem Bereich nicht einen einzigen Aspekt …

der nicht hinreichend wissenschaftlich und praktisch erfaßt und erforscht ist ...



einer derjenigen … die am nächsten dran sind daran … die Blockade der Leugner zu durchbrechen

ist Diplom-Kaufmann Felix Scheib in 61276 Weilrod … wiederum die eine Seite der Ebene ...







