Samstag, 26 August 2023 | 34.238

Die Rechte der Menschen u-nd ...es gibt Menschen Bürger Völker bzw Staaten Politiker Regierungen ...

Putins Krieg gegen die Ukra-ine ist das Spiegelbild des Handelns und Verhaltens des Westens ...

genauer gesagt des Krieges des Westens gegen Demokratie und Dékolleté / Frieden und Freiheit …



wobei es so ist …

daß Putin das Original und der Westen ein Zerrbild ist ...



der König ist tot … der König lebt …

oder ist das was anderes ???



die Brics-Staaten entwickeln inzwischen eine so starke Eigendynamik …

daß es auf Wladimir Wladimirowitsch Putin schon fast gar nicht mehr ankommt ...



eher im Gegenteil … es könnte sein … daß er einer wirklich dynamischen Entwicklung …

sogar im Wege steht … und ein ganz anderer die Führung übernimmt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen