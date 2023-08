Freitag, 25 August 2023 | 34.237

Die Rechte der Menschen und... das Unmenschliche der Rechtsgelehrten

es gibt diese Geschichte ... treffen sich ein Geisteskranker und ein Besoffener ...

und der Geisteskranke macht sich lustig über den Besoffenen wie der so hin und her schwankt ...



bis der dann sagt ... ich möchte nicht mit Dir tauschen ...

ich bin besoffen und das vergeht ... Du bist geisteskrank und das bleibt ...



so ungefähr vielleicht möglicherweise ist das auch mit Putin und dem Westen ...

Putin wird den Krieg gewinnen und geht dann zur Tagesordnung über ...



der Westen ist nicht nur blöd bzw das bleibt nicht nur so ...

sondern wird immer noch schlimmer ...



und auch die Brics -Staaten werden ihren Sieg feiern ... natürlich mit Krim-Sekt ...

wenn nicht doch gar mit Champagne ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen