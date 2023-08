Samstag, 26 August 2023 | 34.238

Die Kunst der Menschen und ... das Management eines Kunst Auktions Hauses ...

wir leben in der Zeit … in unserer Zeit … aber was heißt ‘Zeit’ … ?

in Bezug auf das Leben … ?



Wahrheit gibt es bekanntlich nur zu Zweien …

Zeit bzw die Zeitspanne aber ist mindestens dreidimensional …



jetzt vorhin später … heute gestern morgen … momentan hinterher demnächst ...

Gegenwart Vergangenheit Zukunft … etabliert historisch aufstrebend …



bei Grisebach ist das business as usual … Review Onview Preview

‘Die Sucht zu sehen’ … Der Grisebach Podcast ...



gerade noch gönnt man sich eigentlich keine richtige Verschnaufpause ...

und freut sich über die anhaltende nachhaltige Erfolgsgeschichte der vorigen Saison ...



da steht der nächste Preview an … die Winter Auktionen 2023 ...

30. November und 1. Dezember 2023 in Berlin … 'We love art' ...



*



Niki de Saint Phalle (+2002) ... Sam Francis (+1994) ...

Vernissage am Freitag 08 September 2023 ...



Niki de Saint Phalle hätte gern noch den Hamburger Spielbudenplatz gestaltet ...

Sam Francis wäre am 25. Juni 2023 hundert Jahre alt geworden ...



Samuelis Baumgarte Galerie ...

Alexander Baumgarte / Petra Schreiber / Tobias KLinden ...



33602 Bielefeld ... Niederwall 10 ...

www.samuelis-baumgarte.com ...







