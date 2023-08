Donnerstag, 24 August 2023 | 34.236

Die Rechte des Alfons Schuhbeck und ...

die Ernährung von Strafgefangenen ...

Alfons Schuhbeck ist einer der kreativsten Menschen unserer Zeit ...

und der wird nun von Menschen ...



die völlig untalentiert sind soweit nicht unwissend ... insbesondere in Bezug auf das Recht ...

bzw ganz speziell das Strafrecht ...



auf im Moment nicht absehbare Zeit in ein Gefängnis gesteckt ...

gewissermaßen also bei Wasser und Brot ... und das bei einem so genannten Starkoch ...



das ist irgend wie grotesk ... das ist völlig absurd ...

an der Unfähigkeit der Repräsentanten des Rechtswesens ... solche Fälle zu behandeln ...



erweist sich ihre Unfähigkeit ... ihre Untauglichkeit ...

die kriminelle Komponente im Handeln der Staatsführung zu behandeln ...







