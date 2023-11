Samstag, 25 November 2023 | 47.329

Die Rechte der Menschen und ...

die Kunst der Menschen ...

am Anfang war nicht das Wort ... sondern die Höhlenmalerei ..

es gab nur Wände ... nicht mal Papier zum Arschabwischen ...



geschweige zum Schreiben ... oder gar malen ...

aber mit der Zeit kam nicht nur Rat sondern auch Papier ...



und es gab Künstler wmd ... die konnten die Wirklichkeit / die Welt / die Menschen ...

so schön malen ... daß es wie Wirklickeit aussah wenn nicht noch schöner ...



und Kunst war umso teurer bzw preiswerter ...

je weniger jemand anderer das genau so gut machen konnte ...



inzwischen hat sich der Begriff Kunst wesentlich erweitert und vor allem abstrahiert ...

Kunst ist heutzutage ... irgend was zu schaffen was andere nicht können ...



und das wird dann ... wenn es sich technisch nicht verwerten läßt ...

als Kunst verkauft ...



bevor ein anderer auf die Idee kommt ... das so zu machen ...

so ähnlich wie bei den Erfindungen ... womit sich auch die Kunst verrechtlicht ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten ...

die Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Behandlung Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ...Krankheit Mißhandlung Tod ...







