Die Rechte der Menschen und ...

die Kriege der Menschen ...

es gibt kein Recht ... einen Krieg zu führen ...

natürlich hatte Hitler kein Recht ... die Ukra-ine zu überfallen ...



auch wenn mehr oder weniger alle Deutschen da begeistert mitgemacht haben ...

aber genau so wenig hat Putin ein Recht die Ukra-ine zu überfallen ...



vor allem wenn mehr oder weniger alle Deutschen pötzlich dagegen sind ...

vielleicht bis auf Sarah Wagenknecht und so ...



womit sich die Frage stellt ... ist die überhaupt eine Deutsche ?

am Ende hat sie den Oskar gerade nur deswegen geheiratet ...



eine reine Zweck-Ehe ... hat sie glaube ich selbst mal gesagt ...

womit wir dann doch wieder beim Recht sind ... denn da-für gibts Gesetze ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ... Damailamaisten und Hinduisten ...

die Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Schule ...

Angela Dorothe Merkel ... Verarschung Verblödung Verwahrlosung ...







