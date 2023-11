Donnerstag, 23 November 2023 | 47.327

Die Rechte der Menschen und ...

die Kunst der Menschen ...

Kunst ist ja nicht nur was für Künstler … sondern mehr oder weniger für alle Menschen …

vergleichsweise wenige Künstler machen Kunst … aber viele Menschen erfreuen sich daran…



vergleichsweise wenige Händler handeln mit Kunst … aber viele Menschen kaufen Kunst …

streiten über Kunst .. je nachdem wem und wie sie gefällt …



es gibt wahnsinnig viele Arten von Kunst … aber über jede Art von Kunst können Fachleute

stundenlang reden und erklären … was da zu sehen ist … oder eventuell auch nicht …



also ich zum Beispiel bin Fundamentalfeminist …

Kunst die sich erkennbar vom Weiblichen löst spricht mich nicht an …



es sei denn … sie ist von einer Frau … also einer Künstlerin …

das ist ja schöpferisch … das ist wie Kinderkriegen ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorotheas Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







