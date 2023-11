Mittwoch, 22 November 2023 | 47.326

Die Rechte der Menschen und ... die Reue der Tage / Buß-Tag / Bet-Tag ...

man kann gar nicht so viel beten ... wie man büßen müßte ...

um auszugleichen ... wofür man büßen müßte ...



es gehört zum Zauber der Magie des Lebens des Wachstumns des Fortschritts ...

daß einem das erspart bleibt ...



mit dem Beten ist das bekanntlich so eine Sache ...

in Afrika erzählt man sich heute noch die Geschichte ...



daß Afrika ... also das Land ... einst den Afrikanern gehörte ...

'aber eines Tages kamen Leute mit der Bibel in der Hand und lehrten uns ...



mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen zu beten ...

und als wir die Augen wieder aufmachten ...



hatten 'sie' unser Land ...

und 'wir' die Bibel in der Hand ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ...Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea ... Ferkel Merkel Werkel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen