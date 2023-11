Dienstag, 21 November 2023 | 47.325

Die Rechte der Menschen und ... die Probleme der Mmenschen ...

unbestritten ist ... daß wir ... also 'die Menschen' ...

alle nur möglichen Probleme haben ...



das eigentliche um nicht zu sagen einzige wirkliche Problem ist aber ...

daß nichts getan wird ... um diese Probleme zu managen zu lindern zu beseitigen...



sondern daß im Gegenteil praktisch alles nur Mögliche getan wird ...

um die Probleme zu hegen zu pflegen ... zu verwalten uns zu erhalten ...



als wäre es das Schlimmste was uns passieren könnte ...

daß wir keine Probleme mehr haben ...



was in gewisser Weise sogar stimmt ... denn Probleme sind Herausforderungen ...

und ohne Herausforderungen kommen wir tatsächlich nicht weiter ...



*



dIe Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Schöpfung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Aasfressende Hyäne / Teufels Großmutter / tabula rasa ...







