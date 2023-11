Montag, 20 November 2023 | 47.324

Die Rechte der Menschen und ...

der Volkstrauertag ...

sowas Hirnverbranntes wie unsere derzeitige fünfköpfige Staatsführung ...

hat die Welt noch nicht gesehen ...



*



wieder einen so genannten Volkstrauertag überstanden ...

obwohl man gar nicht so viel trauern kann ... wie man Tränen vergießen müßte ...



im Grunde genommen ist der Zustand des Trauerns ...

die einzige vertretbare Lebensform ...



sobald man begriffen hat ... daß Leben eigentlich gar nicht 'Leben'' ist ...

sondern 'Sterben' ... langsam aber sicher ....



in uns und um uns und um uns herum ...

da hilft es auch nicht ... die Augen davor zu verschließen ...



eine Welt ohne Sterben ist schlechterdings nicht vorstellbar ...

obwohl ... theoretisch ...



wenn bisher seit Menschengedenken kein Mensch gestorben wäre ...

von Tieren und Pflanzen gerechterweise mal ganz abgesehen ...



könnte man nach und nach das ganze Universum bervölkern ...

was ja im Grunde genommen auch eine ganz reizvolle Idee wäre ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Entwicklungt Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Rückschritt Exitus ...







