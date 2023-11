Sonntag, 19 November 2023 | 46.323

Die Rechte der Menschen und ...

die Preise für die Presse ...

Alexei Anatoljewitsch Nawalny krieg einen Bambi ... weil er etwas 'aufgedeckt' hat ...

in Rußland ... wo sowas normalerweise nie jemand erfährt ... geschweige die Welt ...



er hat also etwas 'aufgedeckt' ... was in Deutschland genau so stattfindet ...

aber ganz offen praktiziert wird und jeden Tag in den Medien berichtet wird ...



deshalb kommt hier für solche Berichterstattung auch niemand ins Gefängnis ...

weil das Gegenstand und Teil des Unterhaltungsprogramms ist ...



*



ständig werden mehr oder weniger tolle Preise verliehen ...

weil irgend welche tollen Presseorgane gaaanz tolle Artikel geschrieben (...) haben



über die sich die Preiseverteiler zwar gaaanz toll gefreut haben ...

die aber bei genauer Betrachtung ...



der Sache an sich gar kerinen guten Dienst erwieden haben ...

sondern eher ablenken und fehlleiten oder gar Schaden stiften statt helfen ...



das ist ungefähr so wie mit der Kunst ... Kunstwerke kauft sich ...

wem sie persönlich gefallen ... wer sich damit schmücken will ... wem sie das Wert ist ...



das besagt also nichts über den wirklichen Wert ... bzw ...

wenn viele Menschen einem Irrtum anheimfallen wird das nicht zur Wahrheit ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger ... Welten Würger ...

geo cosmo strato metro astro politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abbruch Durchbruch MastundSchotbruch ..







