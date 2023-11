Samstag, 18 November 2023 | 46.322

Die Rechte der Menschen und ...

denkwürdige Erinnerungen ...

Alexei Anatoljewitsch Nawalny kriegt einen Bambi ... für seinen Mut ...

das ist natürlich pro forma immerhin etwas und nicht zu unterschätzen ...



trotzdem ... die entscheidende Frage ist ...

wann kriegen diejenigen ... die solche Preise verleihen ...



und sich dabei im eigenen Interesse zu medienwirksamen Festreden aufschwingen ...

wenigstens mal die Rote Karte gezeigt ... für ihren unbeschreiblichen Schwachsinn (???)



*



'Der Tag an dem die Erde bebte' ... am Main ...

zumindest die zwischen Frankfurt / Wiesbaden / Mainz ...



vor nunmehr 58 Jahren in der Äthylenanlage der Caltex Raffinerie Raunheim ...

führte strenger Frost zunächst zu einem Rohrbruch ...



der zu einem gefährlichen Luft/Gas-Gemisch ...

und schließlich zur Explosion der ganzen Anlage führte ...



zwei-einhalb Tage lang wurde gelöscht ...

wobei der Frost das Löschwasser immer wieder gefrieren ließ ...



zwei-einhalb Jahrzehnte lang wurde daran gearbeitet ...

die Boden und Grundwasser Verseuchung zu beseitgen ...



heute erinnert nichts mehr daran ... die Raffinerie ist weg ...

seit 2004 nutzen die Betreiber des Flughafens das Gelände für Bureau und Logistik ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstge Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Zukunft Leben ...

Angela Dorothea Merkel und ... Krankheit Intensivstation Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen