Freitag, 17 November 2023 | 46.321

Die Rechte der Menschen und ... die 'Rechte' der Kriminellen ...

es liegt in der Natur der Sache …

daß Kriminelle sich nicht an rechtsstaatliche Gebräuche halten …



gleichwohl müssen sie aber von der Polizei dingfest gemacht werden …

damit sie für die an sich vorgesehene Abwehr und Gegenwehr zur Verfügung stehen ...



dabei wiederum darf sich die Polizei nicht der gleichen Mittel und Methoden bedienen …

von denen die Kriminellen Gebrauch machen ...



sondern muß schön rechtsstaatlich bleiben …

theoretisch könnte das ungerecht sein … praktisch ist es das aber nicht …



ganz einfach deswegen weil … die Methoden der Kriminelen die Herausforderung sind …

rechtsstaatliche Methoden so zu optimieren … daß sie die Kriminellen unter Kontrolle halten



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

der Papst und die Kardinäle und sonstige das Christentum-Mißbraucher ...



Angela Dorothea Merkel ...

'Wir schaffen das' und ihre sonstigen unsinnigen Sprüche ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen