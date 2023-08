Samstag, 19 August 2023 | 33.231

Der Schwachsinn der Herrscher ...

Putin ist unbarmherzig entschlossen ...

die Ukra-ine unter allen Umständen restlos zu besiegen ...



der so genannte Westen denkt nicht mal daran ...

die Ukra-ine wirklich auch nur halbwegs wirksam zu verteidigen ...



und China steht in den Startlöchern ...

von Afrika ganz zu schweigen ...



und in Deutschland regt man sich darüber auf ...

daß Katholische Bischöfe Sexfilme gucken ...



dabei haben wir Friedens Vordenker wie Vererber in Hülle und Fülle ...

Richard Wagner Thomas Mann Albert Einstein et al lassen grüßen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen