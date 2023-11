Donnerstag, 16 November 2023 | 46.320

Die Rechte der Menschen und ...

der Welthunger ...

eine Feststellung ...

ohne irgend jemand persönlich zu nahetreten zu wollen …



was soll eigentlich dabei heraus kommen … wenn die beiden im politischen Sinne …

en gros unfähigsten Männer dieser unserer Menschengemeinschaft ...



sich alle 10 Jahre mal über die Lage der Dinge bei einer Tassen Kaffee unterhalten …

also praktisch nur den smallest talk aller Zeiten machen … ??? … ???



noch unfähiger en detail sind nur die beiden politisch wichtigsten Männer unseres Staates …

also der Bundeskanzler und der Bundesverfassungsgerichtspräsident …



mit Urteilen am Ende der Leistungskette … die alles was sich einigermaßen eingerenkt hat …

wieder auf den Kopf stellen … kann man nichts(!) machen … insbesondere keine Weltpolitik ...



*



zu den Wundern dieser Welt gehört ... daß es eine so genannte Welthungerhilfe gibt ...

obwohl der Hunger doch ganz ohne Hilfe ganz natürlich einfach da ist ...



und vor allem trotz solcher Institutionen wie der 'Welthungerhilfe ...

quantitativ und qualitativ immer noch größer breiter tiefer wird ...



da ist von einer Polykrise die Rede ... die den Hunger noch verstärken würde ...

da wird an einem Welthungerindex gearbeitet ... der alles detailliert aufgliedert ...



Tatsache ist ... daß ein vergleichsweise kleiner Teil der Menschheit ...

an einer Art 'Tischlein deck Dich' sitzt ... und es sich gutgehen läßt ...



und der größere Teil der Menschheit sich um die Brosamen streitet und kämpft ...

die von dieser Herren wmd Tisch fallen ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







