Die Rechte der Menschen und ...

die Deutsche Einheit ...

man geht bekanntlich davon aus ... daß es zur Zeit zwei Deutschlands gibt ...

und daß daraus irgend wie (wieder???) eine Einheit (???) hergestellt werden könnte ...



dabei werden mehrere Dinge ebenso ungeniert wie elegant übersehen ...

insbesondere zunächst ...



daß Deutschland so wie es zur Zeit ist ... ja durchaus eine Einheit ist ...

eben diese ganz spezifische Einheit die es so wie es ist darstellt .,..



zum anderen ... daß eine Einheit die es mal gegeben hat ...

nicht 'wiederhergestellt' werden kann !!! ...



was einmal was das kommt nicht wieder ...

diese Weisheit existiert doch bereits seit Menschengedenken ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschtschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

insbesondere USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abbruch Dammbruch Mastundschotbruch ...







