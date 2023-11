Dienstag, 14 November 2023 | 46.318

Die Rechte der Menschen und ...

der Schwachsinn der Menschen ......

da lautet zum Beispiel eine Schlagzeile in einer renommierten Zeitung ...

'Politiker leben gefährlich - das ist eine Gefahr für die Demokratie' ...



und das wiederum ist die Dinge regelrecht auf den Kopf gestellt ...

denn de facto ist es genau umgekehrt ...



Politiker sind eine Gefahr für die Demokratie !!! ...

und lassen sich selbst davon nicht davon abbringen ... daß sie gefährlich leben ...



und es sind ja nicht nur die Politiker ...

es sind originär vor allem auch Geistliche und last but not least eben Journalisten ...



die ebenso hirn- wie bedingungslos das umsetzen ...

was ihre Chefredakteure und Verleger im Interesse der Auflage von ihnen erwarten ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere diese Brexit geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Hyäne Sintflut Aussterben ...







