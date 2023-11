Montag, 13 November 2023 | 46.317

Die Rechte der Menschen und ...

die Kunst der Menschen ...

wenn man einer Geige einer Flöte oder sonst einem Instrument (...) Töne entlockt ...

nennt man das Kunst ...



aber das ist dann im Grunde genommen menschliche Kunst ...

vom Menschen erdachte und gemachte Kunst ...



es gibt aber auch eine der Natur originäre bzw eigene Kunst ...

es ist nicht so ... daß die Natur nur ein Ding sei ... das wir gezielt nutzen ...



sondern die Natur sendet eigene originäre Signale ...

die hörbar spürbar erlebbar sind ...



man kkönnte so weit gehen und sagen ...

daß die Natur von sich aus eine Art Kommunikation sucht ...



mit dem Menschen und oder sonst was ... einer Umwelt ...

von der wir gar nicht wissen daß es sie gibt ...



Magdalena Hart und Natalia Gima ... das Künstlerduo Akyute aus Barcelona ...

forschen / beschäftigen sich mit der Frage ...



gibt es Technologien ... mit denen dieses Angebot einer Beziehung ...

zwischen Mensch und Natur angenommen werden kann ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und .. ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Wohlergehen Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Armut Ableben ...







