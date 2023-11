Samstag, 11 November 2023 | 45.315

Die Rechte der Menschen und ...

wie wir unsere Welt zukunftsfest machen ?

es könnte sein ... daß unsere Welt zukunftsfest ist ... esgal was wir machen ...

diese unsere Welt ist anscheinend unkaputtbar ...



denn anders ist das nicht zu erklären ...

daß systematisch und beharrlich mit allen nur erdenklichen Mitteln und Möglichkeiten



am Untergang der Welt gearbeitet wird ...

und sie trotz und alledem immer weier nicht nur lebt sondern sogar wächst



wir wissen schon ... alles hat zwei Seiten ... und aller guten Dinge sind drei ...

Vater Mutter Kind ... Vater Opa Enkel ... Vergangenheit Gegenwart Zukunft ...



und auf das Weltraumschiff bezogen sieht es so aus ...

als würden unter Wasser jede Menge Löcher gebohrt



und über Wasser die entsprechende Menge Luftballons aufgezogen ...

so daß sich die Lage des Schiffes nicht mal verändert geschweige veschlechtert ...



*

nicht zu vergessen ... heute ist der 11. 11. ...

der Beginn der närrischen Zeit ... na das kann heiter werden ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Behandlung Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Mißhandlung Tod ...







