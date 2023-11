Freitag, 10 November 2023 | 45.314

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht auf Aufklärung ...

es gibt Zeiten der Aufklärung ... ganze Zeitalter genannt 'Aufklärung' ...

gemeinhin gilt das aber für die Zeit wenn die Kinder geschlechtsreif werden ...



und die Eltern anfangen sich Sorgen zu machen ...

wie das wohjl wird ... wenn die Kinder auf einander losgelassen werden ...



bekanntestes Beispiel dafür etwa die Frage des Vaters an den Sohn (wmd) ...

hattet Ihr In der Schule schon Aufklärung ... (?) ...



und der Sohn fragt zurück ...

ja ... was willste denn wissen ???



es liegt in der Natur der Sache ... also in meine der Aufklärung ...

wenn sie denn überhaupt kommt ... nicht nur zu spät kommt ...



sondern auch ... daß in der Zeit der ggfls stattfindenden Aufklärung ...

die Zeit längst weiter ist ...



so daß das dann zwar anders ...

aber wieder nicht zusammen paßt ...



*



der Politsche Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Schule ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarmung Verblödung Verwahrlosung ...







