Donnerstag, 09 November 2023 | 45.313

Die Rechte der Menschen ...

Attacke Aggression Terror ...

eine tödliche Hundeattacke auf einen Menschen löst eine Debatte aus ...

über eine Verschärfung eines so genannten Hundeführerscheins ...



dem gegenüber dürfen so genannte Politiker nach wie vor völlig ungehindert ...

Hunderttausende / Millionen Menschen attackieren / verletzen / umbringen ...



an einem eigenständigen sinnvollen Leben hindern ...

geschweige einem Leben im Interesse höherer Ziele bzw der Allgemeinheit ...



es gibt keinerlei / nicht die geringsten Anstrengungen / Bemühungen ...

durch eine Art Politik-Führerschein Abhilfe Kontrolle Besserung Führung zu schaffen ...



statt dessen alle Anstrengungen / Bemühungen ...

andere die diese Defizite ausgleichen könnten ... zu behindern / zu verhindern ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-itische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angele Dorothea Merkel ...Miasmathie Misantropie Mimikry ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen