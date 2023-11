Montag, 06 November 2023 | 45.310

Die Rechte der Menschen und ...

der Drogenkonsum ...

es gilt das Wort … daß der Drogenkonsum von Minderjährigen deren Zukunft zerstört …

bevor sie überhaupt begonnen hat ...



leider gilt dieses Wort längst nicht mehr nur für die Jugend …

sondern entsprechend praktisch für alle Bereiche von Gesellschaft Wirtschaft Kultur etc ...



wovon wird nicht alles gesagt … das müsse man zukunftsfähig machen … oder Enkel-tauglich …

also nicht für morgen oder übermorgen … nicht für uns / nicht mal für die nächste Generation …



sondern für die übernächste … nicht Futur I sondern Futur II …

und niemand will das wahrhaben … daß selbst dafür der Zug schon längst abgefahren ist ...



und sich im Gegensatz zu den berechenbaren und insofern fest-stehenden Bewegungen der Sterne …

auf nicht berechenbaren geschweige vorhersehbaren Bahnen befindet ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentarische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Entwicklung Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Verzweiflung Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen