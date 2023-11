Sonntag, 05 November 2023 | 44.309

Die Rechte der Menschen und ...

die Genüsse der Menschen ...

Alkohol ist in seinen unterschiedlichen Gestaltungsformen ...

ein in mehrfacher Hinsicht als reines Genußmittel im Grunde unverzichtbares Kulturgut ...



das allgemein weder süchtig macht geschweige abhängig ...

das gleichwohl bei unkontrolliertem Ge-brauch erhebliche Gefährdungs und Risiko Potenziale hat



ganz abgesehen vom Süchtig- oder gar Abhängig-machen bei regelrechtem Mißbrauch ...

und sich insofern einem kontrollierten Ge-brauch völlig entzieht ...



statt nun alles zu tun ... um diese Gefahren und Risiken ...

bzw deren nicht wieder gut zu machende (!!!) Folgen in den Griff zu bekommen ...



wird von den sozialistischen Aktivisten wie Olaf Scholz et al alles getan ...

um das Spektrum der vom ersten Zug (!) an abhängig (!) machenden Konsumartikel ...



die mit dem Begriff 'Genuß' eigentlich gar nichts zu tun haben ...

zu erweitern ...



praktisch in einer Nacht-und-Nebel-aktion ... in einer von Cannabis etc

umnachteten geistig seelisch körperlich bereits abhängigen Verfassung ...



