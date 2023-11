Samstag, 04 November 2023 | 44.308

Die Rechte der Menschen und ...

die Reden der Menschen ...

Reden für sich gesehen hat immer schon zwei Seiten ... vom Verstehen ganz abgesehen ...

und mit dem Handeln und Bewirken ist dann nochmal genau so ähnlich ...



woraus folgt ... daß Reden und Handeln zwei völlig verschiedene Welten sind ...

die also auch völlig getrennt gesehen / verstanden / behandelt werden müssen ...



das ist so ähnlich die Gender-Medizin ... wo man auch allmählich begreift und versteht ...

daß man medizinisch nicht Frauen und Männer in einen Topf schmeißen darf ...



man könnte sagen ... Frauen und Männer sind nun mal so ... von Natur aus ...

und dieses Verhältnis wird sich hoffentlichauch auch nie ändern ...



vor allem politisch Reden und Handeln sind aber dynamische Vorgänge ...

die geprägt sind von einer permanent stattfindenden Überholenden Kausalität ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten und Dalailamaisten ...

die Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Pflege Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Tod ...







