Die Rechte der Menschen und ...

blind gehende / blind handelnde Menschen u.a ...

dieser Tage ist wieder ein aus unerfindlichen Gründen so genannter Blind-gänger explodiert

weil einer mit seinem Traktor unwissentlich drüber gefahren ist ...



wir lernen daraus ... daß es zwei Sorten von Sprengkörpern gibt ...

so'ne und sol'che ...



so'ne die irgend wo ganz friedlich rumliegen und mit der Zeit sogar ihre Sprengkraft verlieren

s. sowohl Traktor als auch Fahrer haben den Vorgang unbeschadet überstanden ...



und solche ... an denen unverdrossen permanent weiter gebaut wird ...

die technische Entwicklung ebenso absichtlich wie absichtsvoll provozierend ...



und in einem blinden Wahnsinn die Sprengkraft ständig weiter angereichert wird ...

so daß sie irgend wann technisch unvermeidbar aus eigener Kraft explodieren müssen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Wissenschaft / Forschung / Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarschung / Verblödung / Verwahrlosung ...







